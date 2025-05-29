Украинцев, живущих в Полтавской области, интересует, будет ли повышение тарифа на газ с 1 июня.

Тариф на газ с 1 июня будет оставаться неизменным для потребителей "Нефтегаза" в Полтавской области, сообщает Politeka.

Как сообщает компания, стоимость природного газа для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Нафтогаз продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года, поэтому цены для пользователей не изменятся в июне.

Кроме основного тарифа украинцы платят отдельно за доставку газа. Стоимость доставки устанавливается ежегодно 1 января и зависит от региона и газораспределительной компании.

Например, в Полтавской области цены на доставку варьируются от 0,552 грн/м³ в Кременчуге до 2,388 грн/м³ в Лубнах и Гадяче. Оплата за доставку производится независимо от фактического потребления, если жилье подключено к сети.

Чтобы избежать этих платежей, потребители могут официально отсоединиться от газовой сети, расторгнув договор с оператором и получив акт о прекращении поставок. Если же компания отказывается это сделать, можно обратиться в НКРЭКУ с жалобой.

В Полтавской области в мае 2025 особых изменений на рынке газа для населения не произошло. Тариф на газ с 1 июня тоже останется стабильным. Так что украинцам, проживающим в этом регионе, не стоит волноваться.

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