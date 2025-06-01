Отключение света в неделю 2-8 июня в Полтавской области в долгосрочной перспективе обеспечат стабильность электроснабжения на территории общины и области в целом.

Отключение света на неделю 2-8 июня в Полтавской области состоятся из-за плановых ремонтных работ в Скороходовской общине и окрестных селах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Скороходовской общины.

2.06 электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 20:00 по адресам в пгт Скороходово, пгт Чутово, селах Новая Знаменка, Петровка, Песчаное, Свободная Терешковка, Потоки, Филенково, Белецовка, Бурты, Маламовка, а также в городе К. Работы будут включать очистку трасс воздушных линий, проверку и замену оборудования.

3 июня запланированы дополнительные отключения в тех же населенных пунктах, в частности, в пгт Чутово, Подгорном и поселке Скороходово. Перерывы в электроснабжении будут продолжаться в разные промежутки с 08:00 до 20:00.

АО «Полтаваоблэнерго» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, отмечая, что эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения региона. Подробный список адресов и время обесточивания можно найти на официальном сайте компании или в контакт-центре.

Подготовка к летнему сезону требует таких плановых работ, которые в долгосрочной перспективе обеспечат стабильность электроснабжения на территории общества и области в целом.

Полный перечень адресов, которые коснется отключения света на неделю 2-8 июня в Полтавской области, можно просмотреть на сайте общины.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.