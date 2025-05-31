Низькі температури загальмували біологічні процеси у ґрунті, що може принести дефіцит продуктів в червні

Дефіцит продуктів в червні може торкнутись низки товарів через різке похолодання, яке було в Україні в середині квітня, проте це не всі причини повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

На глобальному ринку спостерігається дефіцит яблучного концентрату, що відкриває нові перспективи для українських виробників яблук. Якщо така ситуація збережеться, це може сприяти стабільному попиту на українську продукцію, а отже, ціни на яблука всередині країни навряд чи будуть низькими.

Як заявив Владислав Макаренко, співвласник одного з вітчизняних садових господарств, зростання прибутковості переробки яблук можливе за низки умов.

Також цьогорічна затяжна прохолода уповільнила прогрівання ґрунту до оптимальних температур, що призвело до затримки старту весняно-польових робіт. Крім того, низькі температури загальмували біологічні процеси у ґрунті, зокрема знизили активність корисної мікрофлори, яка відіграє ключову роль у забезпеченні рослин поживними речовинами на ранніх етапах росту.

Як повідомила керівниця Управління агропромислового розвитку Інна Вовчук, урожайність ранніх сільськогосподарських культур — овочів, ягід та кісточкових фруктів — цього року в окремих господарствах може бути нижчою за середньостатистичні показники. Тому спостерігатиметься деякий дефіцит продуктів в червні.

«Особливо постраждали плантації полуниці, черешні, абрикосів і персиків — у регіонах, де під час цвітіння вдарили заморозки, зафіксовано часткову або повну втрату зав’язі. Овочі, зокрема огірки й помідори, що ростуть у відкритому ґрунті, розвиваються повільно, а подекуди посіви довелося пересівати», — зазначила Вовчук.

За словами фахівців, погодні примхи вже впливають на темпи розвитку рослин і можуть вплинути на обсяг та якість врожаю в низці регіонів. Тому українців попереджають про дефіцит продуктів в червні.

У зв’язку з цим очікується зростання цін, особливо у червні-липні, на полуницю - вже зараз фіксується підвищення цін на 20-30%, черешню - ймовірне зростання до 40% у порівнянні з минулим роком, абрикоси, огірки та томати - прогнозоване зростання цін на 15-25%; картопля - суттєвого дефіциту не очікується, але рання буде дорожчою.

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