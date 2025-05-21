Подорожчання хліба в Харкові вже стало однією з найбільш обговорюваних тем у місті.

Подорожчання хліба в Харкові знову опинилося у центрі уваги: на 19 травня 2025 року зафіксовано ріст цін на окремі позиції хлібо-булочних виробів, повідомляє Politeka.

Середня вартість батона "Рум’янець" (450 г) знизилась до 26,70 грн, що на 3,19 менше у порівнянні з квітнем (29,89 у Novus). Натомість хліб пшеничний нарізка (650 г) подорожчав до 49,49 гривень, що означає зростання на 7,85 за місяць.

У Megamarket батон не представлений, але "ЦарХліб" (600 г) коштує 42,90 грн, тоді як у Metro — 45,05. Середня ціна на цю позицію за місяць змінилася несуттєво — з 43,38 до 43,98 гривень. Найменш стабільною виявилась ситуація із пшеничним нарізкою — починаючи з 21 квітня, ціна поступово зростала від 41,65 до 49,49 гривень.

Що стосується житнього "Riga Бородинівський" (300 г), то середня вартість залишилась без змін — 45,83 грн. У Metro та Auchan — по 44,90, у Megamarket — 47,70. Незважаючи на коливання по днях, загальний тренд залишився стабільним.

Отже, подорожчання хліба в Харкові здебільшого зачепило саме пшеничні вироби, тоді як житній та батон демонструють цінову стабільність або навіть здешевлення. Аналітики радять уважно відстежувати динаміку в магазинах, щоб оптимізувати витрати на продукти першої необхідності.

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