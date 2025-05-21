Подорожание хлеба в Харькове уже стало одной из самых обсуждаемых тем в городе.

Подорожание хлеба в Харькове снова оказалось в центре внимания: на 19 мая 2025 зафиксирован рост цен на отдельные позиции хлебо-булочных изделий, сообщает Politeka.

Средняя стоимость батона "Румянец" (450 г) снизилась до 26,70 грн, что на 3,19 меньше по сравнению с апрелем (29,89 в Novus). Зато хлеб пшеничный вырезка (650 г) подорожал до 49,49 гривен, что означает рост на 7,85 в месяц.

В Megamarket батон не представлен, но "ЦарьХлеб" (600 г) стоит 42,90 грн, тогда как у Metro - 45,05. Средняя цена на эту позицию за месяц изменилась несущественно с 43,38 до 43,98 гривен. Наименее стабильной оказалась ситуация с пшеничным нарезкой — начиная с 21 апреля цена постепенно росла от 41,65 до 49,49 гривен.

Что касается ржаного "Riga Бородиновский" (300 г), то средняя стоимость осталась без изменений - 45,83 грн. У Metro и Auchan – по 44,90, у Megamarket – 47,70. Несмотря на колебания по дням, общий тренд остался стабильным.

Следовательно, подорожание хлеба в Харькове в основном задело именно пшеничные изделия, тогда как ржаной и батон демонстрируют ценовую стабильность или даже удешевление. Аналитики советуют внимательно отслеживать динамику в магазинах, чтобы улучшить затраты на продукты первой необходимости.

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