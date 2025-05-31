Низкие температуры затормозили биологические процессы в почве, что может принести дефицит продуктов в июне.

Дефицит продуктов в июне может затронуть ряд товаров из-за резкого похолодания, которое было в Украине в середине апреля, однако это не все причины сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

На глобальном рынке наблюдается дефицит яблочного концентрата, открывающий новые перспективы для украинских производителей яблок. Если такая ситуация сохранится, это может способствовать стабильному спросу на украинскую продукцию, а значит цены на яблоки внутри страны вряд ли будут низкими.

Как заявил Владислав Макаренко, совладелец одного из отечественных садовых хозяйств, рост прибыльности переработки яблок возможен при ряде условий.

Также затяжная прохлада замедлила прогревание почвы до оптимальных температур, что привело к задержке старта весенне-полевых работ. Кроме того, низкие температуры затормозили биологические процессы в почве, в частности, снизили активность полезной микрофлоры, которая играет ключевую роль в обеспечении растений питательными веществами на ранних этапах роста.

Как сообщила руководительница Управления агропромышленного развития Инна Вовчук, урожайность ранних сельскохозяйственных культур — овощей, ягод и косточковых фруктов — в этом году в отдельных хозяйствах может быть ниже среднестатистических показателей. Поэтому будет наблюдаться некоторый дефицит продуктов в июне.

«Особенно пострадали плантации клубники, черешни, абрикосов и персиков — в регионах, где во время цветения ударили заморозки, зафиксирована частичная или полная потеря завязи. Овощи, в частности огурцы и помидоры, растущие в открытом грунте, развиваются медленно, а посевы пришлось пересевать», — отметила Вовчук.

По словам специалистов, погодные капризы уже влияют на темпы развития растений и могут повлиять на объем и качество урожая в ряде регионов. Потому украинцев предупреждают о дефиците продуктов в июне.

В связи с этим ожидается рост цен, особенно в июне-июле, на клубнику – уже сейчас фиксируется повышение цен на 20-30%, черешню – вероятный рост до 40% по сравнению с прошлым годом, абрикосы, огурцы и томаты – прогнозируемый рост цен на 15-25%; картофель – существенного дефицита не ожидается, но ранний будет дороже.

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