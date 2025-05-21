Дефіцит продуктів в Україні українці відчують вже цього літа, а ціни на популярні товари зростуть.

Дефіцит продуктів в Україні розпочнеться через потужні квітневі заморозки, тому доведеться переплачувати за імпортні товари, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі КИЇВ24.

За його словами, країна цього року може суттєво недоотримати врожай кісточкових фруктів. За попередніми оцінками, дефіцит продуктів в Україні покажуть абрикоси, персики, черешні і вишні. Втрата їхньої врожайності становитимуть близько 50–60%, що, безумовно, призведе до відчутного зростання цін на ці плоди.

Найбільших збитків зазнали абрикоси та персики — понад половину їхнього потенційного врожаю вже втрачено. Значні пошкодження отримали й черешні з вишнями.

Як зазначив експерт Олег Пендзин, найгірша ситуація спостерігається на Черкащині, де декілька хвиль весняних похолодань практично знищили квітучі дерева ще до формування зав'язі. У Київській області ситуація дещо краща, втрати менші.

Травень, на відміну від квітня, не приніс заморозків, однак саме квітневі "мінуси" на ґрунті й стали причиною значного пошкодження кісточкових культур.

Щодо врожаю яблук, то наразі прогнозувати важко — втрати різняться залежно від регіону, і лише згодом можна буде дати точну оцінку ситуації.

Виноград у цій ситуації став винятком. Завдяки пізнішій вегетації культура не постраждала від заморозків. Більше того, основні виноградарські регіони — Закарпаття та південь України — уникнули сильних температурних коливань, тож є підстави сподіватися на добрий урожай.

Попри втрати, значного дефіциту продуктів в Україні не очікується. Утім, за словами Пендзина, внутрішнього врожаю буде недостатньо для повного забезпечення попиту, тож країна змушена буде нарощувати імпорт. Відповідно, ціни на фрукти залежатимуть від кон’юнктури зовнішніх ринків.

У літній сезон на українських прилавках буде менше вітчизняних фруктів, натомість зросте частка імпортної продукції — а вона традиційно дорожча. Тому українцям варто підготуватися до підвищення цін на абрикоси, персики, черешні та вишні.

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