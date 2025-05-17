Подорожчання проїзду в Хмельницькому вимагають приватні перевізники, які звернулися до міськвиконкому з проханням переглянути діючий тариф, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла Валентина Мороз, заступниця директора підприємства, яке обслуговує міські маршрути.

Вона зазначила, що обслуговування великогабаритних автобусів стандарту Євро-5, які курсують за маршрутами №29, 29А, 46, 49 і 49А, стало значно дорожчим через зростання цін на пальне, податки та технічне обслуговування.

За її словами, це необхідно, адже поточна вартість у 12 гривень, за їхніми словами, вже не покриває реальних витрат і стала збитковою для підприємств.

Про необхідність перегляду вартості говорить і Сергій Бобух. За його словами, тариф востаннє змінювали ще у 2022 році, тоді як витрати за цей час суттєво зросли.

«За попередніми розрахунками, економічно обґрунтованим тарифом є 15 гривень», — зазначив Бобух.

Тим часом експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов підкреслює: розрахунок вартості проїзду має базуватися на точних економічних даних — від витрат на транспорт до зарплат адміністрації.

Зараз можливість подорожчання проїзду в Хмельницькому аналізують профільні структурні підрозділи міської ради. Як повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук, остаточне рішення буде ухвалено після перевірки обґрунтованості наданих розрахунків.

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