Подорожчання проїзду у Львівській області вже вплинуло на місцевих жителів.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося приміських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

За інформацією zaxid.net, тарифи зросли на 15–20%.

Мінімальна вартість проїзду тепер становить 30 гривень, а на окремих напрямках, як-от Жовтанці–Львів, ціна зросла з 40 до 50 грн.

Перевізники пояснюють зростання вартості об’єктивними причинами: здорожчанням пального, запчастин, ремонтів, а також зменшенням пасажиропотоку. Крім того, офіційне оформлення працівників та підвищення зарплат через законодавчі зміни теж вплинули на формування нових тарифів.

За словами голови «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, рішення про подорожчання ухвалили практично всі великі перевізники області: Львівське АТП 14631, Самбірське АТП 14608, «Міра і К» та інші.

Начальник управління транспорту ЛОВА Степан Рудницький додав, що перевізники подали понад 10 офіційних повідомлень про зміну тарифів, як того вимагає закон.

Подорожчання проїзду у Львівській області відбувається регулярно – орієнтовно раз на пів року, адже ринок транспортних послуг постійно змінюється, і вартість послуг зростає разом із витратами.

Пасажирам радять уточнювати актуальні тарифи безпосередньо в перевізників або на автостанціях перед поїздкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба у Львові: українці витратять більше грошей на ключовий продукт, ціни значно злетіли.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна оселитись, перелік пропозицій.

Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.