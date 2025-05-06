Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося приміських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.
За інформацією zaxid.net, тарифи зросли на 15–20%.
Мінімальна вартість проїзду тепер становить 30 гривень, а на окремих напрямках, як-от Жовтанці–Львів, ціна зросла з 40 до 50 грн.
Перевізники пояснюють зростання вартості об’єктивними причинами: здорожчанням пального, запчастин, ремонтів, а також зменшенням пасажиропотоку. Крім того, офіційне оформлення працівників та підвищення зарплат через законодавчі зміни теж вплинули на формування нових тарифів.
За словами голови «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, рішення про подорожчання ухвалили практично всі великі перевізники області: Львівське АТП 14631, Самбірське АТП 14608, «Міра і К» та інші.
Начальник управління транспорту ЛОВА Степан Рудницький додав, що перевізники подали понад 10 офіційних повідомлень про зміну тарифів, як того вимагає закон.
Подорожчання проїзду у Львівській області відбувається регулярно – орієнтовно раз на пів року, адже ринок транспортних послуг постійно змінюється, і вартість послуг зростає разом із витратами.
Пасажирам радять уточнювати актуальні тарифи безпосередньо в перевізників або на автостанціях перед поїздкою.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба у Львові: українці витратять більше грошей на ключовий продукт, ціни значно злетіли.
Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна оселитись, перелік пропозицій.
Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.