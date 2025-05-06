Подорожание проезда во Львовской области уже повлияло на местных жителей.

Подорожание проезда во Львовской области затронуло пригородные и междугородние маршруты, сообщает Politeka.

По информации zaxid.net , тарифы выросли на 15–20%.

Минимальная стоимость проезда теперь составляет 30 гривен, а на отдельных направлениях, таких как Жовтанцы-Львов, цена выросла с 40 до 50 грн.

Перевозчики объясняют рост стоимости объективными причинами: удорожанием горючего, запчастей, ремонтов, а также уменьшением пассажиропотока. Кроме того, официальное оформление работников и повышение зарплат из-за законодательных изменений тоже повлияли на формирование новых тарифов.

По словам главы «Укравтотранс-Львов» Ивана Велийко, решение о подорожании приняли практически все крупные перевозчики области: Львовское АТП 14631, Самборское АТП 14608, «Мера и К» и другие.

Начальник управления транспорта ЛОВА Степан Рудницкий добавил, что перевозчики подали более 10 официальных сообщений об изменении тарифов, как того требует закон.

Подорожание проезда во Львовской области происходит регулярно – ориентировочно раз в полгода, ведь рынок транспортных услуг постоянно меняется и стоимость услуг растет вместе с расходами.

Пассажирам советуют уточнять актуальные тарифы непосредственно у перевозчиков или на автостанциях перед поездкой.

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