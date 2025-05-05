Масштабне відключення води у Львові триватимуть до червня, проте вони торкнуться певних районів міста.

Відбулося масштабне відключення води у Львові до червня, воно торкнулося жителів багатьох вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Як уточнили у підприємстві, йдеться про викнення гарячої води за низкою адрес.

У зв’язку з проведенням ремонтно-технічних робіт та гідравлічних випробувань теплових мереж від ТЕЦ-1 у Сихівському районі у кількох районах Львова тимчасово припинено подачу води. Масштабне відключення води у Львові до червня стосуються низки будинків за конкретними адресами:

Антоненка-Давидовича Б. 1, 2, 3, 6, 7, 9

Антонича Б-І 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32

Білоцерківська 10

Боднарська 16

Вернадського В. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Вигін 1, 3

Гашека Я. 2а, 20а, 22а

Героїв Крут 27

Полуботка П. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Демнянська 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24

Дністерська 27

Довженка О. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Драгана М. 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30

Дунайська 6

Енергетична 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Зубрівська 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а

Кавалерідзе І. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Віденська 8

Карманського П 6а, 6б, 19

Коломийська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23

Кос-Анатольського А 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

Липова Алея 1, 11

Листопадна 11, 16

Мирного Панаса 43

Мишуги О 1, 3, 5

Морозна 8, 12, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39

Навроцького В 23

Орлина 8а

Освицька 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19

Радість 24

Раковського І 10, 23

Сихівська 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

Скорини Ф 28, 30, 32, 36, 38, 40

Михайла Гориня 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 39

Стрийська 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87а, 87, 87б, 87в, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 107

Тернопільська 2, 2а, 4, 6а, 6

Тиверська 3

Трильовського К 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33

Угорська 2, 7, 8, 9, 21а, 21

Франка І 157а, 157б

Хоткевича Г 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Хуторівка 30, 32, 34, 36, 40, 42

Червоної Калини просп. 7, 7а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

Чмоли І 1

Чукаріна В 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ярославенка Я 22, 22а, 41, 47

Монастирського 2, 3, 3а, 5, 7

Масштабне відключення води у Львові триватимуть до 3 червня. Водоканал приніс вибачення за незручності та попередив, що жителям будинків за цими адресами поки доведеться потерпіти без гарячої води.

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