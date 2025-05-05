Новий графік поїздів зі Львова з 6 травня дозволить пасажирам зручно подорожувати між містами.

Новий графік поїздів зі Львова з 6 травня запроваджує регіональне денне сполучення, що з'єднає Луцьк, Івано-Франківськ та Коломию, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба «Укрзалізниці».

Йдеться про запуск потяга №815/816 Коломия — Луцьк, який курсуватиме чотири дні на тиждень — у четвер, п’ятницю, суботу та неділю. Це нововведення спрямоване на покращення зручності для пасажирів, які подорожують між великими містами заходу України.

З Коломиї він вирушатиме о 06:55 ранку, а до Луцька прибуватиме близько 14:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:17 та прибуватиме на кінцеву станцію о 22:35. Маршрут передбачає зупинки в Івано-Франківську, Ходорові, Львові, Підзамчому, Радехові та Горохові.

У понеділок, вівторок і середу рейковий транспорт курсуватиме лише до міста Лева й назад. Обслуговувати маршрут буде модернізований рейковий PESA 620M, розрахований на 95 сидячих місць, з кондиціонером, USB-портами та комфортним салоном.

Новий графік поїздів зі Львова з 6 травня дозволить пасажирам планувати подорожі між регіонами зручніше. Квитки вже доступні з 27 квітня через сайт Укрзалізниці, мобільний застосунок і каси вокзалів.

Укрзалізниця закликає пасажирів завчасно планувати свої подорожі та стежити за оновленнями розкладу на офіційних ресурсах.

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