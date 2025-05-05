Новый график поездов из Львова с 6 мая позволит пассажирам удобно путешествовать между городами.

Новый график поездов из Львова с 6 мая вводит региональное дневное сообщение, которое соединит Луцк, Ивано-Франковск и Коломыю, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба «Укрзализныци».

Речь идет о запуске состава №815/816 Коломыя - Луцк, который будет курсировать четыре дня в неделю - в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Это нововведение направлено на улучшение удобства для пассажиров, путешествующих между крупными городами Запада Украины.

Из Коломыи он будет отправляться в 06:55 утра, а в Луцк прибывать около 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:17 и прибывать на конечную станцию ​​в 22:35. Маршрут предусматривает остановки в Ивано-Франковске, Ходорове, Львове, Подзамче, Радехове и Горохове.

В понедельник, вторник и среду рельсовый транспорт будет курсировать только в город Льва и обратно. Обслуживать маршрут будет модернизированный рельсовый PESA 620M, рассчитанный на 95 сидячих мест с кондиционером, USB-портами и комфортным салоном.

Новый график поездов из Львова с 6 мая позволит пассажирам планировать поездки между регионами удобнее. Билеты уже доступны с 27 апреля через сайт Укрзализныци, мобильное приложение и кассы вокзалов.

Укрзализныця призывает пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и следить за обновлением расписания на официальных ресурсах.

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