Підвищення вартості проїзду у Львові торкнеться більшої частини місцевих жителів, але не всіх.

У квтіні 2025 року відбулося підвищення вартості проїзду у Львові, що раніше вимагали місцеві перевізники, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалили у Львівській міській раді.

Після детального аналізу економічних показників міська влада вирішила коригувати розцінки для тих, хто розраховується через банківські картки та власників LeoКарт, водночас залишивши вартість незмінною для пасажирів, які платять готівкою.

«Середній тариф у місті на сьогодні є нижчим, ніж у 2022 році, коли вартість проїзду становила 15 гривень. Сьогодні середній тариф не досягає навіть 14 гривень. З огляду на зростання витрат на паливо, заробітні плати та податки, ми пропонуємо помірковане підвищення», – зазначив директор департаменту міської мобільності Львівської міської ради Олег Забарило.

Згідно з рішенням, нові ціни будуть наступними:

готівкова оплата залишиться на рівні 25 грн;

оплата банківською карткою зросте з 15 до 20 грн;

для власників LeoКарт тариф зросте з 13 до 17 грн;

для студентів тариф на LeoКарт буде знижений до 8,5 грн.

Отже, найбільш дорогим методом оплати залишається готівка, якою користується лише 7% пасажирів. Також для понад 30 пільгових категорій, включаючи учасників бойових дій, школярів та людей з інвалідністю 1 і 2 груп, проїзд залишиться безкоштовним, за умови отримання персоналізованої пільгової LeoКарт.

Додатково, власники спеціальних карток зможуть безкоштовно здійснювати пересадки в межах транспорту міста.

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