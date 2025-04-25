Відключення води у Львові 25 квітня сталося через аварії та ремонтні роботи, які виникли через це

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, що спричинила відключення води у Львові 25 квітня, повідомляє Politeka.net.

За інформацією підприємства, проводяться масштабні ремонтні роботи на магістральній тепловій мережі, а також ліквідація аварій на трубопроводах.

У зв'язку з цими роботами, у деяких районах міста тимчасово припинено подачу води. Відключення води у Львові 25 квітня стосуються будинків за зазначеними адресами:

Щурата В. буд. 5, 7, 12, 14.

Кульпарківська буд. 141, 143, 145, 147.

Наукова 57, 59, 61.

Пулюя І. 8, 12, 18.

Обмеження будуть зняті до 16 години. Також торкнулося вулиці:

Свободи буд. 6/8

Жителям доведеться потерпіти без гарячого водопостачання до 18 години. Крім цього через ремонтні роботи на тепловій мережі по

вулиці Михайла Гориня в будинках 9, 13, 15 не буде гарячого водопостачання до 17 години.

Нагадаємо також, що згідно із законодавством, вартість одного кубометра має бути єдиною для всіх споживачів. Однак, враховуючи соціальну складову, було розроблено спеціальне рішення: створено оптового споживача – КП «Винниківське», яке закуповує воду у «Львівводоканалу» за зниженою ціною.

Цей механізм дозволяє знизити тариф для мешканців депресійної лійки до 12,75 грн за кубометр, тоді як львів'яни сплачують 17,29 грн. Для порівняння, у сусідніх громадах тариф перевищує 25 грн, а подекуди сягає 30 грн за кубометр.

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