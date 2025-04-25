Отключение воды во Львове 25 апреля произошло из-за аварий и ремонтных работ, которые последовали из-за этого

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, вызвавшей отключение воды во Львове 25 апреля, сообщает Politeka.net.

По информации предприятия, производятся масштабные ремонтные работы на магистральной тепловой сети, а также ликвидация аварий на трубопроводах.

В связи с этими работами в некоторых районах города временно прекращена подача. Отключение воды во Львове 25 апреля касаются домов по указанным адресам:

Щурата В. буд. 5, 7, 12, 14.

Кульпарковская дом. 141, 143, 145, 147.

Научная 57, 59, 61.

Пулюя И. 8, 12, 18.

Ограничения будут сняты до 16 часов. Также коснулось улицы:

Свободы дом. 6/8

Жителям придется потерпеть без горячего водоснабжения до 18 часов. Кроме этого из-за ремонтных работ на тепловой сети по

улице Михаила Горыня в домах 9, 13, 15 не будет горячего водоснабжения до 17 часов.

Напомним также, что согласно законодательству стоимость одного кубометра должна быть единой для всех потребителей. Однако, учитывая социальную составляющую, было разработано специальное решение: создан оптовый потребитель – КП «Винниковское», которое закупает воду у «Львовводоканала» по сниженной цене.

Этот механизм позволяет снизить тариф для жителей депрессионной лейки до 12,75 грн за кубометр, тогда как львовяне платят 17,29 грн. Для сравнения, в соседних общинах тариф превышает 25 грн, а иногда достигает 30 грн за кубометр.

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