Повышение стоимости проезда во Львове коснется большей части местных жителей, но не всех.

В квтине 2025 года произошло повышение стоимости проезда во Львове, которое ранее требовали местные перевозчики, сообщает Politeka.

Такое решение было принято во Львовском городском совете .

После детального анализа экономических показателей городские власти решили корректировать расценки для тех, кто рассчитывается из-за банковских карт и владельцев LeoКарт, в то же время оставив стоимость неизменной для пассажиров, платящих наличными.

«Средний тариф в городе на сегодня ниже, чем в 2022 году, когда стоимость проезда составляла 15 гривен. Сегодня средний тариф не достигает даже 14 гривен. Учитывая рост расходов на топливо, заработные платы и налоги, мы предлагаем умеренное повышение» , – отметил директор департамента городской мобильности Львовского городского совета Олег Забарило.

Согласно решению, новые цены будут следующими:

наличная оплата останется на уровне 25 грн.;

оплата банковской картой вырастет с 15 до 20 грн;

для владельцев Leoкарт тариф вырастет с 13 до 17 грн;

для студентов тариф на Leoкарт будет снижен до 8,5 грн.

Следовательно, наиболее дорогостоящим методом оплаты остается наличность, которой пользуется только 7% пассажиров. Также для более 30 льготных категорий, включая участников боевых действий, школьников и людей с инвалидностью 1 и 2 групп, проезд останется бесплатным при условии получения персонализированной льготной LeoКарт.

Дополнительно, владельцы специальных карт смогут бесплатно осуществлять пересадки в пределах транспорта города.

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