Масштабное отключение воды во Львове продлится до июня, однако они коснутся определенных районов города.

Произошло масштабное отключение воды во Львове до июня, оно коснулось жителей многих улиц города, сообщает Politeka.net.

Как уточнили в предприятии, речь идет об выковании горячей воды по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтно-технических работ и гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 в Сыхивском районе в нескольких районах Львова временно прекращена подача. Масштабное отключение воды во Львове к июню касается ряда домов по конкретным адресам:

Антоненко-Давыдович Б. 1, 2, 3, 6, 7, 9

Антоныча Б-И 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32

Белоцерковская 10

Боднарская 16

Вернадского В. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Выгон 1, 3

Хасека Я. 2а, 20а, 22а

Героев Крут 27

Полуботко П. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Демнянская 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24

Днестровская 27

Довженко О. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Драгана М. 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30

Дунайская 6

Энергетическая 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Зубровская 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а

Кавалеридзе И. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Венская 8

Карманского П 6а, 6б, 19

Коломыйская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23

Кос-Анатольского А 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

Липовая аллея, д. 11, 1

11 октября, 16

Мирного Панаса 43

Мишуги О 1, 3, 5

Морозная 8, 12, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39

Навроцкого В 23

Орлина 8а

Освицкая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19

Радость 24

Раковского I 10, 23

Сыхивская 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

Скорины Ф 28, 30, 32, 36, 38, 40

Михаила Горыня 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 2

Стрыйская 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87а, 87, 87б, 87в, 89, 91 107

Тернопольская 2, 2а, 4, 6а, 6

Тиверская 3

Трилевского К 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33

Венгерская 2, 7, 8, 9, 21а, 21

Франко I 157а, 157б

Хоткевича Г 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 6 66

Хуторовка 30, 32, 34, 36, 40, 42

Червоной Калины просп. 7, 7а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 67, 67, 7 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 10 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

Чмолы I 1

Чукарина В 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ярославенко Я 22, 22а, 41, 47

Монастырского 2, 3, 3а, 5, 7

Масштабное отключение воды во Львове продлится до 3 июня. Водоканал принес извинения за неудобства и предупредил, что жителям домов по этим адресам пока придется потерпеть без горячей.

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