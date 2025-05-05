Произошло масштабное отключение воды во Львове до июня, оно коснулось жителей многих улиц города, сообщает Politeka.net.
Как уточнили в предприятии, речь идет об выковании горячей воды по ряду адресов.
В связи с проведением ремонтно-технических работ и гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 в Сыхивском районе в нескольких районах Львова временно прекращена подача. Масштабное отключение воды во Львове к июню касается ряда домов по конкретным адресам:
- Антоненко-Давыдович Б. 1, 2, 3, 6, 7, 9
- Антоныча Б-И 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32
- Белоцерковская 10
- Боднарская 16
- Вернадского В. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Выгон 1, 3
- Хасека Я. 2а, 20а, 22а
- Героев Крут 27
- Полуботко П. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Демнянская 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24
- Днестровская 27
- Довженко О. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22
- Драгана М. 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30
- Дунайская 6
- Энергетическая 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24
- Зубровская 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а
- Кавалеридзе И. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
- Венская 8
- Карманского П 6а, 6б, 19
- Коломыйская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23
- Кос-Анатольского А 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22
- Липовая аллея, д. 11, 1
- 11 октября, 16
- Мирного Панаса 43
- Мишуги О 1, 3, 5
- Морозная 8, 12, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39
- Навроцкого В 23
- Орлина 8а
- Освицкая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19
- Радость 24
- Раковского I 10, 23
- Сыхивская 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30
- Скорины Ф 28, 30, 32, 36, 38, 40
- Михаила Горыня 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 2
- Стрыйская 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87а, 87, 87б, 87в, 89, 91 107
- Тернопольская 2, 2а, 4, 6а, 6
- Тиверская 3
- Трилевского К 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33
- Венгерская 2, 7, 8, 9, 21а, 21
- Франко I 157а, 157б
- Хоткевича Г 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 6 66
- Хуторовка 30, 32, 34, 36, 40, 42
- Червоной Калины просп. 7, 7а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 67, 67, 7 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 10 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
- Чмолы I 1
- Чукарина В 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Ярославенко Я 22, 22а, 41, 47
- Монастырского 2, 3, 3а, 5, 7
Масштабное отключение воды во Львове продлится до 3 июня. Водоканал принес извинения за неудобства и предупредил, что жителям домов по этим адресам пока придется потерпеть без горячей.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.
Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.
Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.