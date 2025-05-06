Подорожчання проїзду в Київській області з травня торкнулося кількох міст, і нові тарифи вже почали діяти.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнеться мешканців двох міст, де вже з кінця квітня та початку травня змінено тарифи на громадський транспорт, повідомляє Politeka.

У Фастові нова вартість в міських автобусах становитиме 15 гривень за одну поїздку. Рішення про підвищення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міськради відповідно до методичних рекомендацій Міністерства транспорту. Пояснюють, що тарифний план переглянули через суттєве зростання цін на пальне, витрати на ремонт і технічне обслуговування транспорту.

Аналогічне подорожчання відбулося наприкінці квітня у місті Яготин. Там нову вартість квитка у міських автобусах також встановлено на рівні 15 гривень. Її розрахували на основі економічних показників останніх двох років. Запит на перегляд вартості ще минулого року ініціювали місцеві перевізники.

Як зазначають у міських радах, підвищення тарифів дозволить уникнути скорочення рейсів та збереже стабільність у роботі пасажирського транспорту. Таким чином, подорожчання проїзду в Київській області є вимушеним кроком для підтримки транспортної системи в умовах зростаючих витрат.