Подорожание проезда в Киевской области с мая затронуло несколько городов, и новые тарифы уже начали действовать.

Подорожание проезда в Киевской области коснется жителей двух городов, где с конца апреля и начала мая изменены тарифы на общественный транспорт, сообщает Politeka.

В Фастове новая стоимость в городских автобусах составит 15 гривен за одну поездку. Решение о повышении принял исполнительный комитет Фастовского горсовета в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта. Объясняют, что тарифный план пересмотрели из-за существенного роста цен на горючее, затрат на ремонт и техническое обслуживание транспорта.

Аналогичное подорожание произошло в конце апреля в городе Яготин. Там новая стоимость билета в городских автобусах также установлена ​​на уровне 15 гривен. Ее рассчитали на основе экономических показателей последних двух лет. Запрос на пересмотр стоимости еще в прошлом году был инициирован местными перевозчиками.

Как отмечают в городских советах, повышение тарифов позволит избежать сокращения рейсов и сохранит стабильность в работе пассажирского транспорта. Таким образом, подорожание проезда в Киевской области - вынужденный шаг для поддержки транспортной системы в условиях растущих затрат.