Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося для окремих жителів, що болісно вдарило по гаманцях місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці.

Найбільше подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулися мешканців Нікополя. Там тариф у міських маршрутках зріс із 10 до 15 гривень — це 50% цінового збільшення. Для багатьох це стало серйозним ударом, адже люди й без того живуть у важких умовах — місто постійно потерпає від обстрілів.

Водночас у Нікополі для окремих категорій населення пільги збережено. Діти до 18 років і громадяни з відповідними посвідченнями можуть і надалі користуватися транспортом безкоштовно.

Також подорожчання проїзду в Дніпропетровській області затвердили у Кам’янському. Місцева влада запровадила нові тарифи на квиток у комунальному електротранспорті.

Востаннє ціни змінювалися ще у 2021 році, але через зростання вартості пального та обслуговування, було ухвалено рішення підвищити тариф до 11 гривень — саме така, за словами представників КП КМР «Транспорт», нині собівартість однієї поїздки.

Не оминули зміни і Павлоград. Тут скоригували правила пільгових перевезень: відтепер пенсіонери та особи з інвалідністю III групи можуть розраховувати на 10 безкоштовних поїздок у міському транспорті на місяць лише за умови, що їхній дохід не перевищує 5 840 гривень.

Таким чином, у регіоні посилилося навантаження на пасажирів, хоча для соціально вразливих груп залишили деякі компенсаторні механізми.

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