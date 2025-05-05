Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося для окремих жителів, що болісно вдарило по гаманцях місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо всі відомі подробиці.
Найбільше подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулися мешканців Нікополя. Там тариф у міських маршрутках зріс із 10 до 15 гривень — це 50% цінового збільшення. Для багатьох це стало серйозним ударом, адже люди й без того живуть у важких умовах — місто постійно потерпає від обстрілів.
Водночас у Нікополі для окремих категорій населення пільги збережено. Діти до 18 років і громадяни з відповідними посвідченнями можуть і надалі користуватися транспортом безкоштовно.
Також подорожчання проїзду в Дніпропетровській області затвердили у Кам’янському. Місцева влада запровадила нові тарифи на квиток у комунальному електротранспорті.
Востаннє ціни змінювалися ще у 2021 році, але через зростання вартості пального та обслуговування, було ухвалено рішення підвищити тариф до 11 гривень — саме така, за словами представників КП КМР «Транспорт», нині собівартість однієї поїздки.
Не оминули зміни і Павлоград. Тут скоригували правила пільгових перевезень: відтепер пенсіонери та особи з інвалідністю III групи можуть розраховувати на 10 безкоштовних поїздок у міському транспорті на місяць лише за умови, що їхній дохід не перевищує 5 840 гривень.
Таким чином, у регіоні посилилося навантаження на пасажирів, хоча для соціально вразливих груп залишили деякі компенсаторні механізми.
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