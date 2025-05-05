Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло для отдельных жителей, что болезненно ударило по кошелькам местных жителей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

Наибольшее подорожание проезда в Днепропетровской области затронули жителей Никополя. Там тариф в городских маршрутках вырос с 10 до 15 гривен – это 50% ценового увеличения. Для многих это стало серьезным ударом, ведь люди и так живут в тяжелых условиях — город постоянно страдает от обстрелов.

В то же время в Никополе для отдельных категорий населения льготы сохранены. Дети до 18 лет и граждане с соответствующими удостоверениями могут и дальше пользоваться транспортом бесплатно.

Также подорожание проезда в Днепропетровской области утвердили в Каменском. Местные власти ввели новые тарифы на билет в коммунальном электротранспорте.

В последний раз цены менялись еще в 2021 году, но из-за роста стоимости горючего и обслуживания было принято решение повысить тариф до 11 гривен — именно такова, по словам представителей КП КМР «Транспорт», сейчас себестоимость одной поездки.

Не обошли изменения и Павлоград. Здесь скорректировали правила льготных перевозок: теперь пенсионеры и лица с инвалидностью III группы могут рассчитывать на 10 бесплатных поездок в городском транспорте в месяц только при условии, что их доход не превышает 5 840 гривен.

Таким образом, в регионе усилилась нагрузка на пассажиров, хотя для социально уязвимых групп оставили некоторые компенсаторные механизмы.

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