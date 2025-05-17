Подорожание проезда в Хмельницком требуют частные перевозчики, которые обратились в горисполком с просьбой пересмотреть действующий тариф, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала Валентина Мороз, заместитель директора предприятия, обслуживающего городские маршруты.

Она отметила, что обслуживание крупногабаритных автобусов стандарта Евро-5, курсирующих по маршрутам №29, 29А, 46, 49 и 49А, стало значительно дороже из-за роста цен на горючее, налоги и техническое обслуживание.

По ее словам, это необходимо, ведь текущая стоимость в 12 гривен, по их словам, уже не покрывает реальные расходы и стала убыточной для предприятий.

О необходимости пересмотра стоимости говорит Сергей Бобух. По его словам, тариф последний раз меняли еще в 2022 году, в то время как расходы за это время существенно выросли.

«По предварительным расчетам, экономически обоснованным тарифом 15 гривен», — отметил Бобух.

Между тем, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов подчеркивает: расчет стоимости проезда должен базироваться на точных экономических данных — от расходов на транспорт до зарплат администрации.

Сейчас возможность подорожания проезда в Хмельницком анализируют профильные структурные подразделения городского совета. Как сообщил заместитель мэра Николай Ваврищук, окончательное решение будет принято после проверки обоснованности предоставленных расчетов.

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