Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надаються різними організаціями

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві видаються як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати їжу в українській столиці. Серед найзручніших інструментів – онлайн-платформа «єДопомога», мобільний застосунок «Дія», а також ініціативи місцевої влади.

Через платформу «єДопомога»

Пенсіонери можуть залишити заявку на отримання продуктового набору через онлайн-платформу «єДопомога». Для цього необхідно:

Зареєструватися на сайті єДопомога.

Обрати супермаркет (наприклад, АТБ) та конкретний магазин у Києві.

Заповнити заявку на отримання продуктової допомоги.

Після того як вашу заявку буде схвалено та оплачено благодійником, ви отримаєте унікальний код. Його потрібно пред’явити на касі обраного магазину – у вигляді СМС або штрих-коду у застосунку.

Сертифікат на продукти діє 30 днів з моменту оплати. Якщо він не використаний вчасно – може бути переданий іншому потребуючому.

Важливо: до наборів не входять алкогольні та тютюнові вироби. Обмежень щодо віку чи статусу отримувача немає – підтримка доступна всім, хто потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві через «Дію» та мережу АТБ

Ще один зручний спосіб отримати допомогу – через застосунок «Дія»:

Оберіть мережу супермаркетів АТБ під час подачі заявки.

Після підтвердження та оплати допомоги благодійником, ви отримаєте код (у кабінеті та СМС).

Покажіть цей код касиру або відскануйте штрих-код із додатку.

Адресні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, внутрішньо переміщені особи, включно з пенсіонерами, можуть розраховувати на продовольчу підтримку за місцем фактичного проживання.

Детальні консультації – на гарячій лінії Уповноваженого з питань ВПО.

Також у великих містах продуктові набори для пенсіонерів роздають через територіальні центри соціального обслуговування. У Києві цим займається КМДА.

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