Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляются разными организациями

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве выдаются как на общегосударственном, так и на местном уровнях, сообщает Politeka.net.

Рассказываем как получить еду в украинской столице. Среди самых удобных инструментов – онлайн-платформа «єДопомога», мобильное приложение «Действие», а также инициативы местных властей.

Через платформу «єДопомога»

Пенсионеры могут оставить заявку на получение продуктового набора через онлайн-платформу «єДопомога». Для этого необходимо:

Зарегистрироваться на сайте єДопомога.

Выбрать супермаркет (например, АТБ) и магазин в столице.

Заполнить заявку на получение продуктовой помощи.

После того как ваша заявка будет одобрена и оплачена благотворителем, вы получите уникальный код. Его нужно предъявить на кассе выбранного магазина – в виде СМС или штрихкода в приложении.

Сертификат на продукты действует 30 дней с момента оплаты. Если он не использован вовремя – может быть передан другому нуждающемуся.

Важно: в наборы не входят алкогольные и табачные изделия. Ограничений по возрасту или статусу получателя нет – поддержка доступна всем нуждающимся.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве через «Действие» и сеть АТБ

Еще один удобный способ получить помощь – через приложение «Действие»:

Выберите сеть супермаркетов АТБ при подаче заявки.

После подтверждения и оплаты помощи благотворителем вы получите код (в кабинете и СМС).

Покажите этот код кассиру или отсканируйте штрих-код из приложения.

Адресные бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве

По информации Министерства по вопросам реинтеграции, внутренне перемещенные лица, включая людей пожилого возвраста, могут рассчитывать на продовольственную поддержку по месту фактического проживания.

Подробные консультации – на горячей линии Уполномоченного по ВПЛ.

Также в крупных городах продуктовые наборы раздаются через территориальные центры социального обслуживания. В Киеве этим занимается КГГА.

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