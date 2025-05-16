Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве выдаются как на общегосударственном, так и на местном уровнях, сообщает Politeka.net.
Рассказываем как получить еду в украинской столице. Среди самых удобных инструментов – онлайн-платформа «єДопомога», мобильное приложение «Действие», а также инициативы местных властей.
Через платформу «єДопомога»
Пенсионеры могут оставить заявку на получение продуктового набора через онлайн-платформу «єДопомога». Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте єДопомога.
- Выбрать супермаркет (например, АТБ) и магазин в столице.
- Заполнить заявку на получение продуктовой помощи.
После того как ваша заявка будет одобрена и оплачена благотворителем, вы получите уникальный код. Его нужно предъявить на кассе выбранного магазина – в виде СМС или штрихкода в приложении.
Сертификат на продукты действует 30 дней с момента оплаты. Если он не использован вовремя – может быть передан другому нуждающемуся.
Важно: в наборы не входят алкогольные и табачные изделия. Ограничений по возрасту или статусу получателя нет – поддержка доступна всем нуждающимся.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве через «Действие» и сеть АТБ
Еще один удобный способ получить помощь – через приложение «Действие»:
- Выберите сеть супермаркетов АТБ при подаче заявки.
- После подтверждения и оплаты помощи благотворителем вы получите код (в кабинете и СМС).
- Покажите этот код кассиру или отсканируйте штрих-код из приложения.
Адресные бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве
По информации Министерства по вопросам реинтеграции, внутренне перемещенные лица, включая людей пожилого возвраста, могут рассчитывать на продовольственную поддержку по месту фактического проживания.
Подробные консультации – на горячей линии Уполномоченного по ВПЛ.
Также в крупных городах продуктовые наборы раздаются через территориальные центры социального обслуживания. В Киеве этим занимается КГГА.
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