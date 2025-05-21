Дефицит продуктов в Украине украинцы ощутят уже этим летом, а цены на популярные товары вырастут.

Дефицит продуктов в Украине начнется из-за мощных апрельских заморозков, поэтому придется переплачивать за импортные товары, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире КИЕВ24 .

По его словам, страна в этом году может существенно недополучить урожай косточковых фруктов. По предварительным оценкам дефицит продуктов в Украине покажут абрикосы, персики, черешни и вишни. Потеря их урожайности будет составлять около 50–60%, что, безусловно, приведет к ощутимому росту цен на эти плоды.

Наибольшие убытки понесли абрикосы и персики — более половины их потенциального урожая уже потеряны. Значительные повреждения получили и черешни с вишнями.

Как отметил эксперт Олег Пендзин, самая плохая ситуация наблюдается в Черкасской области, где несколько волн весенних похолоданий практически уничтожили цветущие деревья еще до формирования завязи. В Киевской области ситуация несколько лучше, потери меньше.

Май, в отличие от апреля, не принес заморозков, однако именно апрельские минусы на почве и стали причиной значительного повреждения косточковых культур.

Что касается урожая яблок, то прогнозировать трудно — потери различаются в зависимости от региона, и только впоследствии можно будет дать точную оценку ситуации.

Виноград в этой ситуации стал исключением. Благодаря более поздней вегетации культура не пострадала от заморозков. Более того, основные виноградарские регионы - Закарпатье и юг Украины - избежали сильных температурных колебаний, поэтому есть основания надеяться на хороший урожай.

Несмотря на потери, значительного дефицита продуктов в Украине не ожидается. Впрочем, по словам Пендзина, внутреннего урожая недостаточно для полного обеспечения спроса, поэтому страна вынуждена будет наращивать импорт. Соответственно цены на фрукты будут зависеть от конъюнктуры внешних рынков.

В летний сезон на украинских прилавках будет меньше отечественных фруктов, вырастет доля импортной продукции — а она традиционно дороже. Поэтому украинцам следует подготовиться к повышению цен на абрикосы, персики, черешни и вишни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Хмельницком: перевозчики требуют повысить цены, сколько хотят брать с пассажиров.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: доступно для украинцев, отвечающих определенным условиям.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: придется отдать втридорога за популярные товары, на чем придется экономить.