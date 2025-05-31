Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишається важливою складовою соціальної підтримки під час війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна у кількох локаціях, де можна безкоштовно отримати речі першої необхідності, повідомляє Politeka.

У Полтаві діє низка центрів, які надають підтримку найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.П. Котляревського (вул. Небесної сотні, 17) щодня з 9:00 до 18:00 можна отримати одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни.

У пункті «Тепла кофта» (вул. Соборності, 43) доступні одяг, взуття та постільна білизна з 10:00 до 17:00 без вихідних. Благодійний фонд «Карітас Полтава» (вул. П. Орлика, 20/1) надає допомогу з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Також гуманітарну підтримку надає Свято-Успенський кафедральний собор — біля храму діє палатка, де безкоштовно видають одяг, взуття та дитячі візочки з 9:00 до 17:00 щодня.

У приміщенні Центру культури та дозвілля на майдані Незалежності, 5 працює штаб, де можна отримати широкий спектр речей та продуктів — із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Окрім того, внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори за попереднім місцем реєстрації: для мешканців Київського району — у Центрі естетичного виховання (вул. Соборності, 67), а для Шевченківського району — в Полтавському коледжі нафти і газу (вул. Грушевського, 2а).

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишається важливою складовою соціальної підтримки під час війни.

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