Гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области остается важной составляющей социальной поддержки во время войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступна в нескольких локациях, где можно бесплатно получить вещи первой необходимости, сообщает Politeka.

В Полтаве действует ряд центров, оказывающих поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, в частности, пенсионерам и внутренне перемещенным лицам.

В частности, в Полтавской областной универсальной научной библиотеке им. И.П. Котляревского (ул. Небесной сотни, 17) ежедневно с 9.00 до 18.00 можно получить одежду, обувь, детское питание и средства гигиены.

В пункте «Теплая кофта» (ул. Соборности, 43) доступны одежда, обувь и постельное белье с 10:00 до 17:00 без выходных. Благотворительный фонд «Каритас Полтава» (ул. П. Орлика, 20/1) оказывает помощь с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Также гуманитарную поддержку оказывает Свято-Успенский кафедральный собор — возле храма действует палатка, где бесплатно выдают одежду, обувь и детские коляски с 9:00 до 17:00 каждый день.

В помещении Центра культуры и досуга на майдане Незалежности, 5 работает штаб, где можно получить широкий спектр вещей и продуктов с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут получить продуктовые наборы по предварительному месту регистрации: для жителей Киевского района – в Центре эстетического воспитания (ул. Соборности, 67), а для Шевченковского района – в Полтавском колледже нефти и газа (ул. Грушевского, 2а).

Гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области остается важной составляющей социальной поддержки во время войны.

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