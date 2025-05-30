Місцевим мешканцям вже надали приблизний графік відключення газу в червні в Харкові, тому розповідаємо детальніше.

Відключення газу в червні в Харкові торкнеться одразу кількох вулиць у різних районах міста, а також передмістя, повідомляє Politeka.

Відключення газу в червні в Харкові та навколишніх громадах відбудеться 3 числа. Комунальники готуються до планових ремонтів, тож просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням і підготуватися заздалегідь.

Фахівці міської філії "Газмереж" попередили про тимчасові обмеження в Шевченківському та Основʼянському районах. У зоні робіт опиниться вулиця Домобудівельна повністю, а також кілька будинків на проспекті Перемоги, зокрема 51, 53-Б, 87 і 89.

Мешканцям рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами і надати доступ до своїх осель для подальшого підключення. Без перевірки внутрішніх систем фахівці не зможуть відновити постачання.

Також відключення газу в червні в Харкові торкнеться Малоданилівської громади. Там без б ллакитного палива залишаться два мікрорайони Флорінка і Родичі, також відомий як Юнона. Роботи розпочнуться о десятій ранку і триватимуть до третьої дня.

У деяких домівках подачу блакитного палива можуть поновити вже після п’ятнадцятої години того ж дня, проте частині мешканців доведеться чекати до вечора 4 числа. Компанія закликає забезпечити повний доступ до обладнання у квартирах і приватних будинках, зокрема до лічильників і плит.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: як отримати допомогу.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові: що зміниться у травні.

Як повідомляла Politeka, Найдешевші квартири в Харкові: що недорого можна купити у місті, фото привабливих пропозицій.