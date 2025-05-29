Навіть відсутність документів (наприклад, через втрату під час обстрілів) не звільняє від мобілізації ВПО з 1 червня в Харкові.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Харкові буде змінена, адже набирають чинності оновлені правила, які стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років, повідомляє Politeka.net.

За ігнорування вимог – відповідальність.

Відтепер переселенці мають такі ж військові обов’язки, як і всі громадяни призовного віку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядатимуть їх як звичайних військовозобов’язаних. Навіть відсутність документів (наприклад, через втрату під час обстрілів) не звільняє від призову.

Раніше деякі переселенці уникали призову через зміну місця проживання поза зоною бойових дій, але тепер ця можливість скасована. Мета нових правил — забезпечити рівність військових обов’язків для всіх громадян.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Харкові - що потрібно зробити:

Протягом 10 днів після переїзду необхідно оновити інформацію про фактичне місце проживання у відповідному територіальному центрі комплектування.

З’явитися до місцевого ТЦК і соціальної підтримки для постановки на військовий облік.

Надати паспорт (якщо є) та довідку ВПО.

Важливо пам’ятати, що надання неправдивих відомостей може призвести до штрафних санкцій.

Після оновлення даних чоловіка направлять на військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо за її висновком він визнаний придатним до служби і не має підстав для відстрочки (наприклад, інвалідність або утримання певних категорій дітей), він підлягає мобілізації.

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