Даже отсутствие документов (например, из-за потери во время обстрелов) не освобождает от мобилизации ВПЛ с 1 июня в Харькове.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Харькове будет изменена, ведь вступают в силу обновленные правила, касающиеся мужчин от 18 до 60 лет, сообщает Politeka.net.

За игнорирование требований – ответственность.

Теперь переселенцы имеют такие же военные обязанности, как и все граждане призывного возраста. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут рассматривать их как обычные военнообязанные. Даже отсутствие документов (например, из-за потери во время обстрелов) не освобождает призыва.

Ранее некоторые переселенцы избегали призыва из-за смены места жительства вне зоны боевых действий, но теперь эта возможность отменена. Цель новых правил – обеспечить равенство воинских обязанностей для всех граждан.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Харькове - что нужно сделать:

В течение 10 дней после переезда необходимо обновить информацию о фактическом месте жительства в соответствующем территориальном центре.

Появиться в местный ТЦК и социальную поддержку для постановки на военный учет.

Предоставить паспорт (если есть) и справку ВПЛ.

Важно помнить, что предоставление ложных сведений может привести к штрафным санкциям.

После обновления данных мужчину направят на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Если по ее заключению он признан годным к службе и не имеет оснований для отсрочки (например, инвалидность или содержание определенных категорий детей), он подлежит мобилизации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.

Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.