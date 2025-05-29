Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Харькове будет изменена, ведь вступают в силу обновленные правила, касающиеся мужчин от 18 до 60 лет, сообщает Politeka.net.
За игнорирование требований – ответственность.
Теперь переселенцы имеют такие же военные обязанности, как и все граждане призывного возраста. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут рассматривать их как обычные военнообязанные. Даже отсутствие документов (например, из-за потери во время обстрелов) не освобождает призыва.
Ранее некоторые переселенцы избегали призыва из-за смены места жительства вне зоны боевых действий, но теперь эта возможность отменена. Цель новых правил – обеспечить равенство воинских обязанностей для всех граждан.
Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Харькове - что нужно сделать:
- В течение 10 дней после переезда необходимо обновить информацию о фактическом месте жительства в соответствующем территориальном центре.
- Появиться в местный ТЦК и социальную поддержку для постановки на военный учет.
- Предоставить паспорт (если есть) и справку ВПЛ.
Важно помнить, что предоставление ложных сведений может привести к штрафным санкциям.
После обновления данных мужчину направят на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Если по ее заключению он признан годным к службе и не имеет оснований для отсрочки (например, инвалидность или содержание определенных категорий детей), он подлежит мобилизации.
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