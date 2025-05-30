Местным жителям уже предоставили примерный график отключения газа в июне в Харькове, поэтому рассказываем поподробнее.

Отключение газа в июне в Харькове коснется сразу нескольких улиц в разных районах города, а также пригорода, сообщает Politeka.

Отключение газа в июне в Харькове и окрестных общинах произойдет 3 числа. Коммунальщики готовятся к плановым ремонтам, поэтому просят жильцов отнестись к ситуации с пониманием и подготовиться заранее.

Специалисты городского филиала "Газмереж" предупредили о временных ограничениях в Шевченковском и Основянском районах. В зоне работ окажется улица Домостроительная полностью, а также несколько домов по проспекту Победы, в том числе 51, 53-Б, 87 и 89.

Жителям рекомендуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить доступ к своим домам для дальнейшего подключения. Без проверки внутренних систем специалисты не смогут возобновить снабжение.

Также отключение газа в июне в Харькове коснется Малоданиловской общины. Там без голубого топлива останутся два микрорайона Флоринка и Родственники, также известный как Юнона. Работы начнутся в десять утра и продлятся до третьего часа дня.

В некоторых домах подачу голубого топлива могут возобновить уже после пятнадцати часов того же дня, однако части жителей придется ждать до вечера 4 числа. Компания призывает обеспечить полный доступ к оборудованию в квартирах и частных домах, в частности, к счетчикам и плитам.

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