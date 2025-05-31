Місцевим мешканцям показали графік відключення газу в червні в Київській області, тож розповідаємо, кого він зачепить та до чого готуватися.

Відключення газу в червні в Київській області охопить як окремі вулиці, так і цілі села, повідомляє Politeka.

Мешканці кількох громад залишатьсь без блакитного палива на певний період. Причини відключення газу в червні в Київській області полягають у планових технічних роботах на мережах.

Людей заздалегідь попереджають, аби встигли підготуватися. У Переяславі блакитне паливо зникне на тиждень. У міській раді пояснили, що мова про заміну важливого елемента, вимикального пристрою Ду 400, який розташований у підземному колодязі.

Роботи виконує місцеве управління газового господарства. Повне відновлення постачання обіцяють на вівторок, 3 числа, після 17 години. Але подачу відновлять лише за умови присутності мешканців у будинках, оскільки це обов'язкова вимога техніки безпеки.

Серед адрес, які точно потрапляють під відключення газу в червні в Київській області, вулиці Богдана Хмельницького, Сковороди, Покровська, Шкільна та частина провулків у центрі міста.

У Вишгородському районі з 2 по 13 число без газопостачання залишаться мешканці села Ясногородка та житлових масивів КСТ Жовтень, СТ Хімік і СТ Жемчужина. Також обмеження торкнуться села Новосілки. За інформацією «Газмереж», роботи охоплюють газопроводи середнього і низького тиску.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів: кому готові платити 20 тисяч в місяць

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.