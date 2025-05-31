Местным жителям показали график отключения газа в июне в Киевской области, поэтому рассказываем, кого он коснется и к чему готовиться.

Отключение газа в июне в Киевской области охватит как отдельные улицы, так и целые села, сообщает Politeka.

Жители нескольких общин останутся без голубого топлива на определенный период. Причины отключения газа в июне в Киевской области состоят в плановых технических работах на сетях.

Людей заранее предупреждают, чтобы успели подготовиться. В Переяславе голубое топливо исчезнет на неделю. В городском совете пояснили, что речь о замене важного элемента, отключающего устройства Ду 400, расположенного в подземном колодце.

Работы выполняет местное управление газового хозяйства. Полное восстановление поставок обещают на вторник, 3 числа, после 17 часов. Но подачу возобновят только при условии присутствия жильцов в домах, поскольку это обязательное требование техники безопасности.

Среди адресов, точно попадающих под отключение газа в июне в Киевской области, улицы Богдана Хмельницкого, Сковороды, Покровская, Школьная и часть переулков в центре города.

В Вышгородском районе со 2 по 13 число без газоснабжения останутся жители села Ясногородка и жилых массивов КСТ Октябрь, СТ Химик и СТ Жемчужина. Также ограничения коснутся села Новоселки. По информации "Газсетей", работы охватывают газопроводы среднего и низкого давления.

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