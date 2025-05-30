Фази Місяця допоможуть вам обрати сприятливі дні червня 2025 року для будь-якої діяльності від побутових справ до бізнесу та здоровʼя.

Місячний календар на червень 2025 року містить корисну інформацію щодо сприятливих і поганих днів для різних сфер життя, пише Politeka.

Місяць проходитиме 1-10 числа фазу зростання, 11 – повня, 12-24 – спаднання, 25 – молодик, а після 26 – знову зростання.

За словами експертів, для садівництва та городництва найбільш сприятливим в червні 2025 будуть дні з 3 по 5 та з 17 по 19, а найгіршими – 1, 11, 29, 30. При цьому тут мова йде саме про висаджування та висівання культур, дати, які сприятимуть укоріненню та росту рослин, а от доглядати за городом можна в будь-який день.

Для стрижки або фарбування волосся, а також інших доглядових процедур, у перший місяць літа найкращими днями будуть 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18 та 30 червня. Не рекомендується проводити маніпуляції над шевелюрою 11, 15 та 25 числа.

Для бізнесу та будь-яких важливих фінансових рішень, покупок, нових проєктів найкращими вважаються 4, 6, 10, 17-18, 22, 24 та 27 числа, повідомляє Politeka.

Для лікарських та косметичних процедур найкраще підійдуть такі дати: 9-10, 17, 21, 24, 27. При цьому перший місяць літа 2025 буде взагалі не сприятливий для проведення хірургічних операцій.

Якщо ви плануєте схуднути, то ідеально починати цей процес у період із 4 по 7, з 11 по 14, з 20 по 23 та з 29 по 30.06

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