Фазы Луны помогут вам выбрать благоприятные дни июня 2025 года для любой деятельности от бытовых дел до бизнеса и здоровья.

Лунный календарь на июнь 2025 года содержит полезную информацию о благоприятных и неудачных днях для разных сфер жизни, пишет Politeka.

Луна будет проходить 1-10 числа фазу роста, 11 – полнолуние, 12-24 – убывание, 25 – новолуние, а после 26 – снова рост.

По словам экспертов, для садоводства и огородничества наиболее благоприятным в июне 2025 будут дни с 3 по 5 и с 17 по 19, а худшими – 1, 11, 29, 30. При этом здесь речь идет именно о высадке и посеве культур, датах, которые будут способствовать укоренению и росту растений, а вот ухаживать за огородом можно в любой день.

Для стрижки или покраски волос, а также других уходовых процедур, в первый месяц лета лучшими днями будут 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18 и 30 июня. Не рекомендуется проводить манипуляции над шевелюрой 11, 15 и 25 числа.

Для бизнеса и любых важных финансовых решений, покупок, новых проектов лучшими считаются 4, 6, 10, 17-18, 22, 24 и 27 числа, сообщает Politeka.

Для лекарственных и косметических процедур лучше всего подойдут следующие даты: 9-10, 17, 21, 24, 27. При этом первый месяц лета 2025 года будет вообще не благоприятен для проведения хирургических операций.

Если вы планируете похудеть, то идеально начинать этот процесс в период с 4 по 7, с 11 по 14, с 20 по 23 и с 29 по 30.06

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