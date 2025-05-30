На військову службу під час мобілізації ВПО з 1 червня, на особливий період призиваються деякі категорії.

Мобілізація ВПО з 1 червня передбачає, що тепер з початку літа для чоловіків призовного віку з числа переселенців набувають чинності оновлені правила, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці про нововведення.

Внутрішньо переміщеною особою вважається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка легально перебуває на території України та має право на постійне проживання, і була змушена залишити своє місце проживання через загрозу збройного конфлікту, тимчасову окупацію, масові прояви насильства, порушення прав людини або надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи теж підлягають призову. Що входить до важливих вимог мобілізації ВПО з 1 червня:

Необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів із моменту переїзду.

Сповістити ТЦК у разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону. Зробити це потрібно не менше, ніж за три дні до від’їзду.

Зареєструйтесь на військовий облік під час переїзду. Тобто при зміні місця проживання переселенців чоловічої статі призовного віку мають стати на військовий облік за новим місцем перебування.

Пред’явіть документи, що засвідчують особу (у тому числі паспорт та посвідчення ВПО). Якщо деякі з ваших документів були втрачені, потрібно мати будь-який документ, який міг би підтвердити вашу особу та статус.

На військову службу під час мобілізації ВПО з 1 червня, на особливий період призиваються резервісти та військовозобов'язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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