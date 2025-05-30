Мобилизация ВПЛ с 1 июня предполагает, что теперь с начала лета для мужчин призывного возраста из числа переселенцев вступают в силу обновленные правила, сообщает Politeka.net.
Рассказываем подробности о нововведениях.
Внутри перемещенным лицом считается гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, легально находящееся на территории Украины и имеющее право на постоянное проживание, и было вынуждено покинуть свое место жительства из-за угрозы вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Таким образом, внутри перемещенные лица тоже подлежат призыву. Что входит в важные требования мобилизации ВПЛ с 1 июня:
- Необходимо сообщить новый адрес ТЦК в течение 10 дней с момента переезда.
- Уведомить ТЦК в случае, если вы планируете вернуться в родной регион. Сделать это нужно не менее чем за три дня до отъезда.
- Зарегистрируйтесь на учет во время переезда. То есть, при изменении места жительства переселенцев мужского пола призывного возраста должны стать на военный учет по новому месту пребывания.
- Предъявите документы, удостоверяющие личность (в том числе паспорт и удостоверение ВПЛ). Если некоторые из ваших документов были утрачены, нужно иметь любой документ, который мог бы подтвердить ваше лицо и статус.
На военную службу во время мобилизации ВПЛ с 1 июня на особый период призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу во время призыва по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
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