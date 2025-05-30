На военную службу во время мобилизации ВПЛ с 1 июня, на особый период призываются некоторые категории.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня предполагает, что теперь с начала лета для мужчин призывного возраста из числа переселенцев вступают в силу обновленные правила, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности о нововведениях.

Внутри перемещенным лицом считается гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, легально находящееся на территории Украины и имеющее право на постоянное проживание, и было вынуждено покинуть свое место жительства из-за угрозы вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Таким образом, внутри перемещенные лица тоже подлежат призыву. Что входит в важные требования мобилизации ВПЛ с 1 июня:

Необходимо сообщить новый адрес ТЦК в течение 10 дней с момента переезда.

Уведомить ТЦК в случае, если вы планируете вернуться в родной регион. Сделать это нужно не менее чем за три дня до отъезда.

Зарегистрируйтесь на учет во время переезда. То есть, при изменении места жительства переселенцев мужского пола призывного возраста должны стать на военный учет по новому месту пребывания.

Предъявите документы, удостоверяющие личность (в том числе паспорт и удостоверение ВПЛ). Если некоторые из ваших документов были утрачены, нужно иметь любой документ, который мог бы подтвердить ваше лицо и статус.

На военную службу во время мобилизации ВПЛ с 1 июня на особый период призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу во время призыва по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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