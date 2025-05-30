Подорожчання продуктів у Полтавській області охопило майже весь продуктовий кошик.

У травні 2025 року подорожчання продуктів у Полтавській області стало помітним трендом, який відзначили як аналітики порталу «Мінфін», так і місцеві покупці, повідомляє Politeka.

Ціни на продукти харчування продовжують зростати, охоплюючи практично всі категорії – від овочів до риби та молочної продукції.

Так, сметана "Президент" 15% (350 г) у травні коштує в середньому 54,49 грн, що на 1,35 більше, ніж у квітні. У мережах Metro і Novus ціна становить 53,98 та 54,99 відповідно. Для порівняння, в АТБ сметана "Своя лінія" 15% (400 г) коштує 48,80 гривень — дещо вигідніший варіант.

Овочі також демонструють стабільне зростання. Середня вартість на картоплю зросла на 3,95 грн і наразі становить 37,35 за кг. Морква додала ще більше — на 4,11, досягнувши 59,05 кг. Водночас у мережі АТБ картопля продається по 28,89 грн/кг, а морква — 39,89 гривень кг, що значно нижче загальнодержавного рівня.

Макарони "пір’я" теж подорожчали — середній цінник за кілограм сягнула 35,46 грн, тоді як у квітні вона була 34,26. У АТБ аналогічна продукція — "Ріжки особливі" — обійдеться у 28,70 за кілограм.

Найбільш відчутним виявилось здорожчання риби: вартість на живого коропа зросла на 15 гривень і наразі складає 168,05 кг. У Auchan та Megamarket він коштує 169,00 та 167,10 відповідно.

Подорожчання продуктів у Полтавській області охопило майже весь продуктовий кошик, і хоча деякі мережі утримують ціни на доступнішому рівні, загальна тенденція є стабільно висхідною.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.