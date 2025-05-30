В мае 2025 г. подорожание продуктов в Полтавской области стало заметным трендом, который отметили как аналитики портала «Минфин», так и местные покупатели, сообщает Politeka.

Цены на продукты питания продолжают расти, охватывая практически все категории – от овощей до рыбы и молочной продукции.

Так, сметана "Президент" 15% (350 г) в мае стоит в среднем 54,49 грн, что на 1,35 больше чем в апреле. В сетях Metro и Novus цена составляет 53,98 и 54,99 соответственно. Для сравнения, в АТБ сметана "Своя линия" 15% (400 г) стоит 48,80 гривен - более выгодный вариант.

Овощи также демонстрируют стабильный рост. Средняя стоимость на картофель выросла на 3,95 грн и сейчас составляет 37,35 за кг. Морковь прибавила еще больше – на 4,11, достигнув 59,05 кг. В то же время в сети АТБ картофель продается по 28,89 грн/кг, а морковь — 39,89 гривен кг, что значительно ниже общегосударственного уровня.

Макароны "перьев" тоже подорожали — средний ценник за килограмм достиг 35,46 грн, тогда как в апреле она была 34,26. В АТБ аналогичная продукция - "Рожки особенные" - обойдется в 28,70 за килограмм.

Наиболее ощутимым оказалось удорожание рыбы: стоимость на живого карпа выросла на 15 гривен и составляет 168,05 кг. В Auchan и Megamarket он стоит 169,00 и 167,10 соответственно.

Подорожание продуктов в Полтавской области охватило почти всю продуктовую корзину, и хотя некоторые сети удерживают цены на более доступном уровне, общая тенденция стабильно восходящая.

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