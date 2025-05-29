Подорожчання продуктів у Київській області є відчутним у травні 2025 року, особливо в базових сегментах.

У травні відбулося подорожчання продуктів у Київській області, повідомляє Politeka.

Такі дані надає портал Мінфін.

Зокрема, середня ціна сметани «Президент» 15% (350 г) у кінці травня 2025 року становить 54,49 грн, що на 0,50 більше, ніж на початку місяця. У мережах Metro і Novus ціна на цей продукт коливається від 53,98 до 54,99. За квітень середня вартість була нижчою — 53,14 гривні.

Розцінки на овочі також продемонстрували значне зростання. Картопля в середньому коштує 37,35 грн за кілограм, що на 3,95 більше ніж у квітні.

Найдешевша — у Metro (30,90), найдорожча — у Megamarket (43,80). Морква подорожчала ще помітніше — середня ціна тепер 59,05 грн/кг, на 4,11 гривні вище за квітневу. У Megamarket морква продається по 69,90, а в Auchan — 48,20.

Макарони пір'я подорожчали на 1,20 грн і зараз коштують у середньому 35,46 за кг. Розцінки в магазинах коливаються від 29,90 у Metro до 44,00 у Auchan. Що стосується риби, живий короп подорожчав на 15 за кілограм — до 168,05. У Auchan він коштує 169, у Megamarket — 167,10.

За даними місцевої мережі супермаркетів «Сільпо», також зафіксовані такі цінники: картопля рожева мита — 6,25 гривень за 100 г, морква — 4,50 за 100 г, сметана «ГаличанськА» 20% (370 г) — 64,99, сазан короп стейк охолоджений фасований (100 г) — 37,40, вироби макаронні «Чумак» «Спіраль» (400 г) — 54,99.

Отже, подорожчання продуктів у Київській області є відчутним у травні 2025 року, особливо в сегментах овочів, молочних виробів та риби, що впливає на загальний рівень розцінок у регіоні.

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