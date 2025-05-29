Київстар закриває бюджетний тариф з 1 червня, щоб зосередити увагу на нових пропозиціях.

Київстар закриває бюджетний тариф з 1 червня — абоненти більше не зможуть підключитися до тарифного плану «Нагода» для Домашнього Інтернету, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у компанії.

Раніше «Нагода» пропонувала швидкий інтернет до 100 Мбіт/с за 50 гривень на місяць протягом перших шести місяців користування.

Для тих, хто вже підключив тарифний план, умови залишаться без змін, і вони зможуть і надалі користуватися швидкісним інтернетом за попередньою ціною. Київстар закриває бюджетний тариф з 1 червня, щоб зосередити увагу на нових пропозиціях для користувачів, що відповідають сучасним потребам ринку.

Варто зазначити, що «Нагода» користувався популярністю серед абонентів, які шукали доступний та стабільний доступ до мережі вдома. Але компанія планує оновлювати свої пропозиці. Абонентам, які хочуть змінити план після закриття «Нагоди», варто звернути увагу на інші пакети оператора, які пропонують різні варіанти швидкості та цін.

Підсумовуючи, з 1 червня 2025 року підключення до тарифу «Нагода» буде припинено, проте існуючі користувачі залишаться на своїх умовах. Це важлива новина для абонентів, які планували підключення, тож варто заздалегідь обрати альтернативні варіанти Домашнього Інтернету від Київстар.

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