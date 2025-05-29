Подорожание продуктов в Киевской области ощутимо в мае 2025 года, особенно в базовых сегментах.

В мае произошло подорожание продуктов в Киевской области, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет портал Минфин .

В частности, средняя цена сметаны «Президент» 15% (350 г) в конце мая 2025 составляет 54,49 грн, что на 0,50 больше, чем в начале месяца. В сетях Metro и Novus цена на этот продукт колеблется от 53,98 до 54,99. За апрель средняя стоимость была ниже – 53,14 гривны.

Расценки на овощи также продемонстрировали значительный рост. Картофель в среднем стоит 37,35 грн за килограмм, что на 3,95 больше чем в апреле.

Самая дешевая – у Metro (30,90), самая дорогая – у Megamarket (43,80). Морковь подорожала еще заметнее — средняя цена теперь 59,05 грн/кг, на 4,11 гривны выше апрельской. В Megamarket морковь продается по 69,90, а в Auchan – 48,20.

Макароны перьев подорожали на 1,20 грн и сейчас стоят в среднем 35,46 за кг. Расценки в магазинах колеблются от 29,90 у Metro до 44,00 у Auchan. Что касается рыбы, живой карп подорожал на 15 за килограмм – до 168,05. У Auchan он стоит 169, у Megamarket – 167,10.

По данным местной сети супермаркетов «Сільпо», также зафиксированы следующие ценники: картофель розовая пошлина — 6,25 гривен за 100 г, морковь — 4,50 за 100 г, сметана «Галичанская» 20% (370 г) — 64,99, сазан карп стейк охолодженный изделия макаронные «Чумак» «Спираль» (400 г) – 54,99.

Следовательно, подорожание продуктов в Киевской области ощутимо в мае 2025 года, особенно в сегментах овощей, молочных изделий и рыбы, что влияет на общий уровень расценок в регионе.

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