Мобілізація ВПО з 1 червня в Дніпрі стосується переселенців, а за порушення чекає покарання.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Дніпрі торкнеться переселенців, вони підлягають призову на військову службу незалежно від місця проживання, повідомляє Politeka.net.

За порушення цих вимог передбачена відповідальність.

ВПО зобов’язані ставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування, куди мають звертатися для проходження медкомісії та подання необхідних документів. Якщо переселенці змінили місце проживання, вони повинні повідомити про це органи соціального захисту протягом 10 днів. У разі повернення до попереднього місця проживання – не пізніше ніж за 3 дні до від’їзду.

Це стосується переселенців, проте ухилення від призову або подання неправдивої інформації вважається порушенням закону, навіть якщо документи були втрачені через війну.

До служби можуть призивати:

чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних до служби;

осіб із раніше наявними проблемами із законом (окрім злочинів проти національної безпеки);

тих, хто раніше не служив, але визнається придатним або обмежено придатним після військово-лікарської комісії;

виключених з обліку, але знову визнаних придатними.

Проте нововведення мобілізації ВПО з 1 червня в Дніпрі також охоплюють резервістів, які мають прибути до територіальних центрів комплектування для уточнення даних і проходження медогляду. При наявності підстав для відстрочки їх необхідно офіційно підтвердити.

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