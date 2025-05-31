Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Днепре касается переселенцев, а за нарушение ждет наказание.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Днепре коснется переселенцев, они подлежат призыву на военную службу независимо от места жительства, сообщает Politeka.net.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.

ВПЛ обязаны становиться на военный учет в территориальных центрах комплектования, куда должны обращаться для прохождения медкомиссии и представления необходимых документов. Если переселенцы сменили место жительства, они должны уведомить об этом органы социальной защиты в течение 10 дней. В случае возвращения к предыдущему месту жительства – не позднее чем за 3 дня до отъезда.

Это касается переселенцев, однако уклонение от призыва или представление ложной информации считается нарушением закона, даже если документы были потеряны из-за войны.

В службу могут призывать:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, годных для службы;

лиц с ранее имеющимися проблемами с законом (кроме преступлений против национальной безопасности);

тех, кто раньше не служил, но признается годным или ограниченно годным после военно-врачебной комиссии;

исключенных из учета, но вновь признанных пригодными.

Однако нововведения мобилизации ВПЛ с 1 июня в Днепре также охватывают резервистов, которые должны прибыть в территориальные центры комплектования для уточнения данных и прохождения медосмотра. При наличии оснований для отсрочки их нужно официально подтвердить.

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