У Миколаївській області постійно надається різноманітна гуманітарна допомога для пенсіонерів, тож розповідаємо про актуальну ініціативу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає покращення житлових умов для певних категорій людей, повідомляє Politeka.

Цей проєкт реалізується за участі благодійної організації Карітас УГКЦ у партнерстві з Caritas Ukraine та представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає, що реєстрація вже стартувала.

Ініціатива має на меті надати підтримку внутрішньо переміщеним особам, які після початку повномасштабного вторгнення були змушені покинути свої домівки та оселитися в громадах нашого регіону.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається за умови відповідності кільком критеріям. Насамперед, йдеться про людей, які мешкають у власному, орендованому чи позиченому житлі, але не можуть самостійно забезпечити належні умови для проживання.

Особливо враховується обмежений дохід, вік понад 60 років або наявність інших обставин, що свідчать про вразливість. Організатори наголошують, що процес відбору є прозорим і базується на бальній системі оцінки.

Враховується не лише соціальний статус, а й технічний стан житла, його безпека та потреба в ремонті. Реєстрація на участь не є гарантією отримання підтримки, однак кожна анкета буде розглянута. У разі позитивного рішення родини отримають необхідні ресурси для покращення умов проживання.

Консультацію щодо заповнення заявки можна отримати телефоном: 099 423 49 48 або 0-800-336-734 (з 09:30 до 16:00 у будні).

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