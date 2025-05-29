Пенсійний вік зовсім не означає, що активне життя сповільнюється або зупиняється, і робота для пенсіонерів в Миколаєві допомагає залишатися в русі.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати себе в новій сфері, або ж заробити собі на більш комфортне життя, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на сайті jooble, робота для пенсіонерів у Миколаєві є, і пропозицій стає дедалі більше.

Один із таких варіантів — вакансія пакувальника в компанії «Фудмейкер». Тут не вимагають досвіду, головне, щоб була санітарна книжка і готовність навчатися. Працювати потрібно добу через дві. Оплата залежить від зміни, у денну платять шістсот гривень, у нічну вісімсот.

Загалом за добу можна заробити до півтори тисячі гривень. Зарплату видають стабільно двічі на місяць. У обов’язки входить пакування продукції, нарізання булочок і використання обладнання у харчовому цеху.

Ще один варіант — посада працівника складу у місцевій компанії. Обіцяють зарплату від 12 до 15 000 гривень. Графік зручний, з восьмої ранку до п’ятої вечора, п’ять днів на тиждень. Обов’язки включають пакування, порізку матеріалів, контроль залишків і ведення елементарної документації.

Навантаження є, але воно посильне. Особливих навичок не вимагають. Важливо бути уважним і готовим співіснувати в команді. Така робота для пенсіонерів у Миколаєві може стати ідеальним варіантом для тих, хто не боїться фізичної активності і хоче залишатися корисним.

А ще в місті відкрита вакансія на продовольчому складі. Там шукають комірників. Зарплата становить 18 000, плюс обіцяють премії. Працювати потрібно з сьомої ранку до четвертої вечора, п’ять днів на тиждень.

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