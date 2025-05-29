Пенсионный возраст отнюдь не означает, что активная жизнь замедляется или останавливается, и работа для пенсионеров в Николаеве помогает оставаться в движении.

Работа для пенсионеров в Николаеве идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать себя в новой сфере, или заработать себе на более комфортную жизнь, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на сайте jooble, работа для пенсионеров в Николаеве есть, и предложений становится все больше.

Один из таких вариантов – вакансия упаковщика в компании «Фудмейкер». Здесь не требуют опыта, главное, чтобы была санитарная книга и готовность учиться. Работать нужно сутки через два. Оплата зависит от смены, в дневную платят шестьсот гривен, в ночную восемьсот.

Всего за сутки можно заработать до полутора тысяч гривен. Зарплату выдают стабильно дважды в месяц. В обязанности входит упаковка продукции, нарезка булочек и использование оборудования в пищевом цехе.

Еще один вариант – должность работника склада в местной компании. Обещают зарплату от 12 до 15 тысяч гривен. График удобен, с восьми утра до пяти вечера, пять дней в неделю. Обязанности включают упаковку, резку материалов, контроль остатков и ведение элементарной документации.

Нагрузка есть, но она посильная. Особых навыков не требуют. Важно быть внимательным и готовым сосуществовать в команде. Такая работа для пенсионеров в Николаеве может стать идеальным вариантом для тех, кто не боится физической активности и хочет оставаться полезным.

А еще в городе открыта вакансия на продовольственном складе. Там ищут кладовщиков. Зарплата составляет 18 000 плюс обещают премии. Работать нужно с семи утра до четырех вечера, пять дней в неделю.

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