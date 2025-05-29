В Николаевской области постоянно предоставляется разнообразная гуманитарная помощь для пенсионеров, так что рассказываем об актуальной инициативе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает улучшение жилищных условий для некоторых категорий людей, сообщает Politeka.

Этот проект реализуется с участием благотворительной организации Каритас УГКЦ в партнерстве с Caritas Ukraine и представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области подразумевает, что регистрация уже стартовала.

Инициатива направлена ​​на оказание поддержки внутренне перемещенным лицам, которые после начала полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в общинах нашего региона.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при условии соответствия нескольким критериям. Прежде всего, речь идет о людях, которые живут в собственном, арендованном или заемном жилье, но не могут самостоятельно обеспечить надлежащие условия для проживания.

Особенно учитывается ограниченный доход, возраст более 60 лет или наличие других обстоятельств, свидетельствующих об уязвимости. Организаторы подчеркивают, что процесс отбора прозрачный и базируется на балльной системе оценки.

Учитывается не только социальный статус, но и техническое состояние жилья, его безопасность и ремонт. Регистрация на участие не является гарантией получения поддержки, однако каждая анкета будет рассмотрена. В случае положительного решения, семьи получат необходимые ресурсы для улучшения условий проживания.

Консультацию по заполнению заявки можно получить по телефону: 099 423 49 48 или 0-800-336-734 (с 09:30 до 16:00 в будни).

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