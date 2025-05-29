Мешканців закликають заздалегідь зарядити необхідні прилади та спланувати побут з урахуванням тимчасового відключення світла в Харкові.

Відключення світла в Харкові торкнеться двох районів міста 1 червня, повідомляє Politeka.

Про тимчасові обмеження повідомили в АТ «Харківобленерго», зазначивши, що роботи пов’язані з ліквідацією наслідків обстрілів, завданих збройною агресією рф.

Світло вимкнуть у Холодногірському та Шевченківському районах з 9:00 до 14:00.

Без електропостачання залишаться жителі за такими адресами: пров. Альбовський (буд. 1–10), пров. Вінницький (буд. 3–18), Копиловський (буд. 1–15), Кришталевий (буд. 9–17), Фастівський (буд. 1–12), вул. Бориса Шрамка (буд. 8–61), Велика Панасівська (буд. 108, 115), Європейська (буд. 4, 4-А, 6-А), Клочківська (буд. 101-В, 148-А, 191–201), Космічна (буд. 11), Культури (буд. 23), вул. Лопанська (буд. 31, 35), Ніжинська (буд. 23–40), С. Кузнеця (буд. 64–66), Сіриківська (буд. 1–102), Сухумська (буд. 24), Шекспіра (буд. 11–15).

Мешканців просять врахувати цю інформацію при плануванні особистих справ. Роботи мають критичне значення для стабільної роботи інфраструктури, й відновлення електропостачання буде проведено одразу після завершення технічних заходів.